La vittoria sul Foligno, arrivata in extremis, grazie al rigore trasformato da Mastalli, ha permesso al Siena di mantenere la quarta posizione, adesso in solitaria, vista la caduta del Terranuova Traiana con il Grosseto ormai vicinissimo alla promozione matematica. I bianconeri di Gill Voria, che hanno raggiunto quota 48, sono adesso a quattro punti di distanza dal Tau Altopascio e dal Seravezza Pozzi, appaiati alle spalle del Grifone. Il Tau ha infatti battuto, in rimonta, l’ Orvietana, mentre il Seravezza non è andato oltre l’1-1 in casa del Sansepolcro. Il Prato, grazie al successo di misura sul San Donato Tavarnelle, prossimo avversario della Robur, inguaiato in zona play out, è riuscito a rientrare nella griglia play off, agganciando proprio il Terranuova Traiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La situazione. Successo pesante. Bianconeri a -4 da Tau e Seravezza

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