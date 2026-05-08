Charles Leclerc vara Sedici il suo nuovo superyacht Riva | gioiello di 30 metri con esclusiva terrazza sul mare

Un nuovo superyacht di 30 metri è stato presentato recentemente, caratterizzato da un design che combina linee sportive e un’eleganza classica. La nave, denominata “Sedici”, dispone di una terrazza esclusiva sul mare e rappresenta un investimento di alto livello nel settore nautico. La presentazione si è svolta nelle acque di una località portuale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La costruzione è stata curata da un noto cantiere navale italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Spezia, 8 maggio 2026 – Un gioiello che unisce linee sportive a un’eleganza senza tempo. È il superyacht Riva 102' Corsaro Super, della maison appartenente al Gruppo Ferretti, che il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha deciso di regalarsi e che ieri, giovedì 7 maggio, ha ritirato nel cantiere di La Spezia. La cerimonia nel cantiere. La cerimonia nel cantiere Riva si è svolta in un’atmosfera raccolta ed elegante, alla presenza dell’armatore e pilota della Rossa Leclerc, della moglie Alexandra Leclerc e di tutti i dipendenti del cantiere che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. https:www.lanazione.itvideoun-altro-gioiello-per-charles-leclerc-ecco-il-suo-nuovo-superyacht-riva-jx58uxat Il terzo yacht Riva per Leclerc.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Charles Leclerc vara “Sedici”, il suo nuovo superyacht Riva: gioiello di 30 metri con esclusiva terrazza sul mare Notizie correlate Charles Leclerc vola su Biella: l’arrivo del pilota F1 con il suo jet? Cosa sapere Charles Leclerc è atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Biella con il suo jet privato. Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux: gli sposi in abito bianco, il sulla Ferrari da 30 milioni a MontecarloNozze civili e blindate a Montecarlo per il pilota monegasco, a una settimana dal via del Mondiale di F1 in Australia. Aggiornamenti e dibattiti Charles Leclerc vara Sedici, il suo nuovo superyacht Riva: gioiello di 30 metri con esclusiva terrazza sul mareIl pilota della Ferrari ha ritirato nel cantiere di La Spezia il suo terzo yacht della maison Riva, un 102’ Corsaro Super personalizzato nei minimi dettagli. Arredi di design, marmi pregiati e un beac ... lanazione.it Charles Leclerc, il nuovo yacht Riva: il suo Corsaro 102 Super da 30 metri. Ecco quanto valeIl Corsaro 102 Super non è una novità: ne sono stati già costruiti e varati molti. Ma è sicuramente uno dei capolavori di Riva, il cantiere che più ... ilmessaggero.it