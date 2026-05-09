Il pilota di Formula 1, noto per il suo coinvolgimento nel campionato mondiale, ha recentemente acquistato un nuovo yacht di 30 metri prodotto dal cantiere Riva di Sarnico. Si tratta del terzo modello della stessa marca che possiede, un 102' Corsaro Super. Lo yacht, recentemente varato, si distingue per le sue dimensioni e caratteristiche tecniche, mentre il prezzo di vendita non è stato reso pubblico.

Uno, due e tre. Al di là che, secondo le ultime stime, nel 2025 monsieur Charles Leclerc ha guadagnato 34 milioni di dollari (e quindi, per lui, comprare uno yacht non rappresenta un problema), la sua passione per il mare è storica e sincera. Nato e cresciuto nel Principato di Monaco, ha imparato a nuotare nelle piscine accanto al circuito stradale. "Ma più di tanto senza andare al mare non posso stare", ha raccontato più volte il portacolori della Scuderia Ferrari nel Mondiale di Formula 1. E se da giovane, appena arrivava il caldo si buttava in acqua sulla spiaggia del Larvotto, ecco che con i primi contratti seri in F1 ha potuto godersi il mare da una barca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc vara il 102' Corsaro Super, lo yacht da 30 metri firmato Riva: come è fatto e prezzo

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