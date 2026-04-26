Il Pordenone Fc vince 1-0 contro la Pro Gorizia | la vetta ora è a un solo punto

Il Pordenone FC ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Pro Gorizia, conquistando la terza vittoria di fila. Con questa affermazione, la squadra si avvicina alla prima posizione nel campionato di Eccellenza, ora distante solo un punto. La partita si è giocata sul campo di casa del Pordenone, che ha mantenuto il vantaggio fino al termine dell’incontro.

Terza vittoria consecutiva per il Pordenone FC, che si porta a un punto dalla vetta nel campionato di Eccellenza. Il sogno della Serie D è più vivo che mai dopo un altro risultato positivo al Bottecchia davanti ai propri tifosi. Il match contro la Pro Gorizia è stato deciso nel primo tempo dal.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Pordenone Fc, vittoria nel recupero contro la Sanvitese: ora la vetta dista solo quattro puntiVittoria in piena zona Cesarini per il Pordenone che dopo due settimane di sosta vince in casa con il punteggio di 2-1. Quinto successo di fila per il Pordenone Fc: batte il Chions e aggancia la vettaQuinto successo consecutivo per il Pordenone FC, che si prende anche il derby sul campo del Chions imponendosi con il punteggio di 2-0. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il Pordenone vince a Trieste e continua a sognare: è secondo; Primavera 2. L'Udinese vince e convince contro la Pro Vercelli: le immagini del poker (video).