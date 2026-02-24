Il Pordenone Fc pesca dalla Serie C | tesserato Massimiliano Piazza

Il Pordenone Fc ha scelto di rafforzare il centrocampo portando in squadra Massimiliano Piazza, arrivato dalla Serie C. La decisione nasce dalla necessità di aumentare la qualità e la profondità della rosa, soprattutto in vista delle sfide imminenti. Piazza, che ha dimostrato costanza e determinazione nella sua esperienza precedente, sarà a disposizione dell’allenatore già nelle prossime partite. La sua presenza cambierà senza dubbio le dinamiche del reparto.

Il Pordenone Fc aggiunge un altro tassello importante al centrocampo in vista di questa seconda parte della stagione. La società ha infatti annunciato di aver tesserato il giocatore Massimiliano Piazza. Un giovane promettente che si aggiunge alla rosa dei calciatori a disposizione di mister Campaner. Piazza, classe 2006, ha militato nella prima parte della stagione in Serie C vestendo la maglia della Dolomiti Bellunesi, grazie alla quale ha potuto esordire nei professionisti nel match con il Vicenza.