Il pokerissimo del Forte al Castiglione La salvezza matematica ormai a un punto

Il forte dei Marmi ha ottenuto una vittoria convincente contro il Castiglione, portando a cinque il numero di successi consecutivi. La squadra di casa ha segnato cinque gol, mentre gli avversari hanno segnato solo un gol nel corso della partita. La vittoria permette al forte dei Marmi di avvicinarsi alla matematica salvezza, che ora sembra molto più vicina. La partita si è conclusa con il risultato di 5-1.

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