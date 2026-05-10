Il pokerissimo del Forte al Castiglione La salvezza matematica ormai a un punto
Il forte dei Marmi ha ottenuto una vittoria convincente contro il Castiglione, portando a cinque il numero di successi consecutivi. La squadra di casa ha segnato cinque gol, mentre gli avversari hanno segnato solo un gol nel corso della partita. La vittoria permette al forte dei Marmi di avvicinarsi alla matematica salvezza, che ora sembra molto più vicina. La partita si è conclusa con il risultato di 5-1.
forte dei Marmi 5 castiglione 1 FORTE DEI MARMI: Gnata, Lopez, Ballestero, Duhalde, Bozzetto, Cacciaguerra, Giovannelli T., Checchetto, Raffaelli. All. Crudeli. CASTIGLIONE: Saitta, Esquibiel, Escobar, Lasorsa, Cabiddu, Cabella, Guarguaglini, Maldini, Bracali. All. Bracali. Arbitri: Eccelsi-Giangregorio. Marcatori: 6’ pt Ballestero, 15’ Bozzetto, 18’ Giovannelli T.; 7’ st Lasorsa, 9’ st Lopez, 13’ st Bozzetto. Note: espulso Duhalde. FORTE DEI MARMI – Vincere bene ed allungare in classifica. Erano questi gli obiettivi del Forte dei Marmi alla vigilia dell’incontro contro il Castiglione. Così è stato, ma non solo. Da Breganze è arrivata anche un’altra bella notizia, ovvero l’inaspettata sconfitta del Giovinazzo in casa dei già retrocessi veneti per 4-3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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