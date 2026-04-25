Al Tardini la festa del Parma 1-0 al Pisa e salvezza matematica

Il Parma ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Pisa al Tardini, assicurandosi la salvezza matematica nel campionato di Serie B. La sconfitta per i nerazzurri significa che sono ormai condannati al ritorno in Serie B. La partita si è conclusa con il risultato deciso dai goal dei padroni di casa, che hanno festeggiato il traguardo raggiunto.

La sconfitta è una sentenza per i nerazzurri, ormai condannati al ritorno in B PARMA - Il Parma è aritmeticamente salvo. I ragazzi di Carlos Cuesta battono 1-0 il Pisa al Tardini nel match valido per la 34^ giornata di Serie A 20252026 e si assicurano la permanenza nella massima categoria: decisivo ancora una volta Nesta Elphege. Per i nerazzurri il ritorno in B, invece, è solo questione di tempo, ma le speranze ormai sono azzerate. Eppure la formazione ospite era partita bene: dopo appena 6' minuti, clamorosa palla gol con Vural che, dopo una serie di rimpalli in area, tenta la deviazione vincente: solo un grande intervento di Suzuki riesce a sventare la minaccia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Al Tardini la festa del Parma, 1-0 al Pisa e salvezza matematica Notizie correlate Parma, festa al Tardini: il Ducali sfida il Pisa per la salvezza? Cosa sapere Il Parma affronta il Pisa al Tardini sabato 25 aprile per la salvezza. Parma, è festa al Tardini: la firma di Elphege sull'aritmetica salvezzaSesto 1-0 del campionato per il Parma, decima vittoria e 42 punti che significano l’aritmetica certezza di giocare anche l’anno prossimo nella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Parma, match point salvezza: ecco quando può diventare aritmetica; Parma-Pisa: convocati e probabili formazioni; Napoli-Cremonese, Giampaolo: Commesso errori pesanti, ma soddisfatto del coraggio; Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anni. Al Tardini la festa del Parma, 1-0 al Pisa e salvezza matematicaPARMA (ITALPRESS) – Il Parma è aritmeticamente salvo. I ragazzi di Carlos Cuesta battono 1-0 il Pisa al Tardini nel match valido per la 34^ ... iltempo.it Festa giapponese al Tardini con l'ambasciatrice OnoFesta salvezza giapponese al Tardini con un ospite di prestigio. Per il match vittorioso di oggi del Parma contro il Pisa che ha consegnato la salvezza (matematica) dei crociati nel massimo campionato ... gazzettadiparma.it Serie A, in campo Parma-Pisa: Pellegrino e Tramoni titolari Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecce-vero - facebook.com facebook #SerieAEnilive, in campo #ParmaPisa: Pellegrino e Tramoni titolari Stadio Tardini #SerieA #25aprile Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com