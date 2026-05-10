Il più europeo tra i paesi non europei

Il Canada si distingue come il paese non europeo più integrato con l’Unione Europea, con il primo ministro Mark Carney che intensifica le collaborazioni. Attualmente, ci sono accordi e iniziative congiunte che riguardano vari settori, tra cui il commercio e la cooperazione finanziaria. La cooperazione tra le due parti si è sviluppata nel tempo, con incontri ufficiali e accordi firmati per rafforzare i rapporti tra il Canada e l’UE.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui