Il più europeo tra i paesi non europei
Il Canada si distingue come il paese non europeo più integrato con l’Unione Europea, con il primo ministro Mark Carney che intensifica le collaborazioni. Attualmente, ci sono accordi e iniziative congiunte che riguardano vari settori, tra cui il commercio e la cooperazione finanziaria. La cooperazione tra le due parti si è sviluppata nel tempo, con incontri ufficiali e accordi firmati per rafforzare i rapporti tra il Canada e l’UE.
È il Canada: il primo ministro Mark Carney sta collaborando sempre più con l'Unione Europea, per allontanarsi dagli Stati Uniti di Trump Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, il Canada ha cominciato a collaborare molto di più con l’Unione Europea. Questa settimana il primo ministro canadese Mark Carney è stato il primo leader di un paese non europeo a essere invitato a una riunione della Comunità politica europea, un’iniziativa informale che riunisce molti paesi di quell’area geografica, in modo da coordinare le loro politiche. Carney ne ha approfittato per discutere di temi come la difesa e l’energia con diversi leader dell’Unione.🔗 Leggi su Ilpost.it
Canada: The most European of non-European countries
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