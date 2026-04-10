UE | l’89% degli adolescenti usa i social In Italia la percentuale è dell’80% in coda tra i paesi europei

Secondo i dati più recenti, l’89% degli adolescenti in Europa utilizza i social network, mentre in Italia questa percentuale si ferma all’80%. Tra i paesi europei, l’Italia si colloca tra quelli con la percentuale più bassa di giovani che frequentano le piattaforme social. Nel 2025, l’uso dei social tra i giovani europei si avvicina a livelli di saturazione, segnando una diffusione molto ampia tra questa fascia di età.

Nel 2025 l’uso dei social network tra i giovani europei ha raggiunto livelli prossimi alla saturazione. Secondo i dati Eurostat, l’89,3% dei cittadini tra i 16 e i 29 anni nell’Unione europea dichiara di utilizzare piattaforme social, una quota nettamente superiore al 67,3% registrato sull’intera popolazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Coerenza tra studi effettuati e lavoro svolto: Italia in coda tra i paesi europei, scontento il 56%. In Germania il 25%Nel 2024 il 56,4% dei giovani tra i 15 e i 34 anni nell’Unione europea con un titolo di istruzione medio o alto dichiara una corrispondenza “molto...

Salute mentale degli adolescenti, negli Usa i social media sono a processo. E oggi Zuckerberg testimonia in tribunaleQuella di oggi sarà una giornata particolarmente importante per il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg.

Si parla di: Dall’Irlanda alla Francia il risveglio dell’Europa secolarizzata; Altro che secolarizzazione, sempre più giovani scelgono di diventare cristiani ed essere battezzati.