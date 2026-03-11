Treni europei nel 2025 ritardi per l’equivalente di 136 anni | la classifica dei Paesi più puntuali e di quelli dove si aspetta di più

Nel 2025, i treni europei hanno accumulato un ritardo complessivo di quasi 136 anni, secondo i dati disponibili. La classifica mostra quali Paesi sono più puntuali e quali, invece, registrano i tempi di attesa più lunghi. La statistica evidenzia le differenze tra le varie nazioni nel settore ferroviario europeo.

Quasi 136 anni di ritardo accumulati in un solo anno: è questo il bilancio dei treni europei nel 2025. Tra convogli notturni che sembrano più lente lumache, estati roventi e stazioni dove l'orologio sembra impazzito, il quadro della puntualità ferroviaria racconta un continente che corre a velocità molto diverse. Dallo studio della società belga Chuuchuu, che ha analizzato 17,3 milioni di arrivi in sette Paesi (l'analisi considera tutte le stazioni ferroviarie che hanno registrato almeno mille arrivi nel periodo compreso tra dicembre 2024 e novembre 2025), emerge un mosaico fatto di eccellenze come la Svizzera e di incubi notturni che colpiscono tutti, ma soprattutto i passeggeri italiani.