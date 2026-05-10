' Il piatto della mamma' | trionfa Riccardo Bertone con la ricetta ' Merenda da nonna Mara'

Si è conclusa con un'ampia partecipazione la diciottesima edizione de ‘Il Piatto della Mamma’, evento dedicato alla promozione dei legami familiari, all'importanza dell'alimentazione sana e alla collaborazione tra scuola e comunità. Durante la manifestazione, Riccardo Bertone ha presentato la ricetta intitolata ‘Merenda da nonna Mara’, che ha ricevuto riconoscimenti da parte della giuria. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e coinvolgimento generale.

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