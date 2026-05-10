' Il piatto della mamma' | trionfa Riccardo Bertone con la ricetta ' Merenda da nonna Mara'
Si è conclusa con un'ampia partecipazione la diciottesima edizione de ‘Il Piatto della Mamma’, evento dedicato alla promozione dei legami familiari, all'importanza dell'alimentazione sana e alla collaborazione tra scuola e comunità. Durante la manifestazione, Riccardo Bertone ha presentato la ricetta intitolata ‘Merenda da nonna Mara’, che ha ricevuto riconoscimenti da parte della giuria. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e coinvolgimento generale.
Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la 18° edizione de ‘Il Piatto della Mamma’, l’appuntamento che celebra il legame tra famiglie, scuola e sana alimentazione. La scuola dell’infanzia ‘Albero Azzurro’ si è trasformata in un laboratorio di sapori e storie mettendo in mostra il.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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