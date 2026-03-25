I tortelli di zucca diventano un gelato Col sapore della ricetta della nonna

Da oggi i tortelli di zucca, piatto tradizionale della cucina locale, sono disponibili anche sotto forma di gelato. La novità nasce dalla trasformazione di una ricetta della nonna, che viene reinterpretata in una versione fredda. L'iniziativa è stata annunciata a Reggio Emilia e permette di assaporare il gusto autentico del piatto in una modalità completamente diversa.

Reggio Emilia, 25 marzo 2026 – Amanti dei tortelli di zucca? Da oggi potrete gustarli anche in versione gelato. Protagonista di questa declinazione dolce è la gelateria ’Spatolata’ di via Panciroli, del reggiano Filippo Bonacini, ex nuotatore olimpionico, finalista alle paralimpiadi di Pechino 2008, e della moglie americana Nicole Tajima. Un laboratorio di gelateria artigianale nel cuore del centro che promuove l’inclusione lavorativa di cinque ragazzi con disabilità in affiancamento ai titolari, nelle varie mansioni quotidiane. La ricetta del gelato ai tortelli di zucca. "I tortelli di zucca – dice Filippo – sono uno dei simboli della tradizione e ci piaceva ispirarci ad un piatto così identitario per creare un gusto di gelato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I tortelli di zucca diventano un gelato. “Col sapore della ricetta della nonna” Articoli correlati Uovo sbattuto, un tuffo nei ricordi con la ricetta della nonnaIl sapore di una volta, una coccola dal gusto inconfondibile che la nonna e poi la mamma preparava per una merenda diversa e più golosa del solito. Paccheri con zucca e baccalà: la ricetta degli studenti dell’Alberghiero sulla rivista “Litorale Oggi”Ladispoli 17 febbraio 2026 – È sul numero di febbraio di “Litorale Oggi” la nuova ricetta realizzata dagli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli... Contenuti utili per approfondire I tortelli di zucca diventano un gelato... Temi più discussi: Mangiare bene, spendendo il giusto, secondo la Guida Michelin? In provincia di Cremona si può, grazie a Via Vai, Caffè La Crepa, Dell’Alba, Osteria del Miglio, Gianna e Gabbiano 1983; I migliori ristoranti per mangiare bene a Mantova: la mappa; Mangiare bene spendendo il giusto: i 23 ristoranti più convenienti della Lombardia; Bolzone - Via vai nella Guida Michelin. I tortelli di zucca diventano un gelato. Col sapore della ricetta della nonnaTocca alla ‘Spatolata’ dell’ex nuotatore Filippo Bonacini e della moglie americana Nicole lanciare la novità. Il centro è importantissimo, va rilanciato. Come? Servono più eventi ... ilrestodelcarlino.it I tortelli di zucca del ristorante «Dal Pescatore Santini» - Canneto sull’Oglio (Mantova)Tipici della cucina mantovana, i tortelli alla zucca vengono preparati secondo un’infinità di ricette che includono anche amaretti o canditi, con il rischio di ottenere — se il cuoco non bilancia bene ... corriere.it E per cambiare un po'... invece delle classiche raviole facciamo i tortelli! I papà gradiscono, ne sono certa! Link nel primo commento! - facebook.com facebook