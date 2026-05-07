Festa della Mamma | la ricetta della crostata di fragole con crema pasticcera al cioccolato

In occasione della Festa della Mamma, si propone una ricetta per preparare una crostata di fragole con crema pasticcera al cioccolato, ideale per un dolce fatto in casa. La ricetta combina una base di pasta frolla, uno strato di crema pasticcera al cioccolato e fragole fresche come decorazione. Si tratta di un dessert semplice da realizzare, perfetto per celebrare la donna più importante nella vita di molti.

La mamma è sempre la mamma, dovrebbe essere festeggiata ogni giorno e riempita di baci e abbracci. Vi suggeriamo un dolce fatto incasa, colorato e delizioso, tutto dedicato alla super donna della nostra vita. In questo lungo periodo di restrizioni ci siamo dilettati un po' tutti tra i fornelli.🔗 Leggi su Baritoday.it

Torta a strati alle fragole e crema di mascarpone - Strawberry and mascarpone cream layer cake

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