Il Pd insorge | Dove erano quando ci penalizzavano?
Il Partito Democratico ha espresso forti critiche, chiedendo dove fossero i rappresentanti di centrodestra durante le decisioni prese dalla presidente Tesei che, secondo il partito, avrebbero penalizzato determinate categorie. La dichiarazione è arrivata in risposta a un intervento della presidente regionale, che ha adottato misure considerate dannose per alcuni settori economici. La polemica si inserisce in un clima di tensione politica tra le forze di maggioranza e opposizione.
FOLIGNO - Dove erano i rappresentati di centrodestra quando la presidente Tesei penalizzava il servizio sanitario folignate? A porre la domanda sono i consiglieri comunali del Partito democratico di Foligno all’indomani della visita dei consiglieri regionali di Forza Italia all’ ospedale di Foligno e al centro di riabilitazione di Trevi. "Ci chiediamo – scrive il Pd folignate in una nota – dove fossero nei cinque anni di governo con la giunta Tesei, un periodo in cui Foligno ha subito penalizzazioni significative, a partire dal terzo polo ipotizzato tra Foligno e Spoleto, con ripercussioni negative per la nostra città tra cui i primariati a scavalco e altro".🔗 Leggi su Lanazione.it
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