Il Pd insorge | Dove erano quando ci penalizzavano?

Il Partito Democratico ha espresso forti critiche, chiedendo dove fossero i rappresentanti di centrodestra durante le decisioni prese dalla presidente Tesei che, secondo il partito, avrebbero penalizzato determinate categorie. La dichiarazione è arrivata in risposta a un intervento della presidente regionale, che ha adottato misure considerate dannose per alcuni settori economici. La polemica si inserisce in un clima di tensione politica tra le forze di maggioranza e opposizione.

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