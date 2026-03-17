Meloni su Rete4 l’opposizione insorge | Monologo da Teleorban Il Pd all’Agcom | Violata la par condicio

Nella serata di ieri, su Rete4, è andato in onda un intervento di circa trenta minuti di Giorgia Meloni. L’episodio ha scatenato critiche da parte dell’opposizione, che ha definito il discorso come un “monologo da Teleorban”. Contestualmente, il Partito Democratico ha richiesto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare se siano state rispettate le regole sulla par condicio.

Roma, 17 marzo 2026 – È polemica sull’intervento di Giorgia Meloni su Rete4, un “monologo di mezz’ora” andato in onda ieri sera su Tete4. “Sembrava di essere a TeleTrump o a TeleOrban”, tuonano di parlamentari del Pd in Commissione di Vigilanza Rai. “Abbiamo inviato all' Agcom la richiesta di una sanzione esemplare a questa vergogna”. Ospite della trasmissione televisiva ‘Quarta Repubblica’, la premier è stata intervistata dal giornalista Nicola Porro, vicedirettore de ‘il Giornale’. Un ampio spazio in prima serata fuori dalle regole della ‘par condicio’ referendaria – il 22 e 23 marzo si vota per la riforma della giustizia – sui temi più spinosi del momento, dalla guerra al referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni su Rete4, l’opposizione insorge: “Monologo da Teleorban”. Il Pd all’Agcom: “Violata la par condicio” Articoli correlati Referendum sulla Giustizia, Pd-M5s-Avs presentano un’esposto all’Agcom: “Governo troppo presente in tv, violata la par condicio”Pd, M5s e Avs presentano esposto ad Agcom per eccessiva presenza del governo in tv sul referendum Giustizia. Referendum, Meloni: Pd insorge per l’ospitata a Quarta Repubblica “senza par condicio”Ennesima puntata di Quarta Repubblica interamente dedicata al sì per il referendum, coronata dall'ospitata di Giorgia Meloni: il Pd chiede... Una selezione di notizie su Meloni su Rete4 l'opposizione insorge... Referendum, il Pd contro lo «scandaloso monologo di Meloni su Rete 4»Protesta dei parlamentari dem in Commissione di Vigilanza Rai contro la puntata di lunedì 16 marzo di Quarta Repubblica, su Rete 4, che ha dato spazio a una lunga intervista a Giorgia Meloni, definita ... msn.com Referendum, Pd: Scandaloso monologo di Meloni a Rete4, Agcom sanzioni. Scontro sulla par condicioProtestano i parlamentari dem in commissione di Vigilanza Rai. Nel mirino la puntata di lunedì di Quarta Repubblica: quarantacinque minuti con ospiti ... repubblica.it