Gender gap 7 madri su 10 si licenziano | donne in part-time il doppio rispetto all’Europa

Sei madri su dieci si licenziano, mentre il numero di donne in part-time è il doppio rispetto alla media europea. Questi dati emergono da uno studio che analizza le dinamiche occupazionali delle donne, evidenziando una realtà in cui molte scelgono di lasciare il lavoro o di limitarsi a occupazioni part-time. La Giornata internazionale della donna si celebra ogni 8 marzo, ricordando i progressi e le sfide ancora presenti.

L’ 8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza che ricorda i passi che sono stati fatti a partire dal XIX secolo per quanto riguarda l’emancipazione femminile. Eppure, guardando ai dati sul lavoro in Italia, la sensazione è che ci sia ancora poco da festeggiare. Nonostante alcuni progressi negli ultimi anni, il divario tra uomini e donne nel mercato del lavoro resta profondo e strutturale. In Italia il gender pay gap è pari al 19,4%, quasi il doppio rispetto alla media europea del 10%. È doppiamente ironico se si considera che l’ 8 marzo è una data stabilita convenzionalmente dall’Internazionale socialista nel 1921, denominata inizialmente Giornata internazionale delle operaie, per ricordare il loro ruolo imprescindibile nella caduta dell’impero zarista. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Divario pensionistico (Gender Pension Gap): nel 2024 in UE le donne percepiscono assegni inferiori del 24,5%. In Italia del 28%, un terzo in meno rispetto agli uominiI dati Eurostat, pubblicati nella giornata di oggi, sull'argomento "Gender pension gap" mostrano un’Europa ancora attraversata da forti...

Lavoro, sempre meno donne leader. L’Italia soffre il gender gapRoma, 5 marzo 2026 - Cresce l’occupazione femminile, ma non abbastanza da colmare il divario con gli uomini e con l’Europa.

Gender gap e madri single a rischio povertà: il rapporto di Save the Children sulla condizione delle mamme in ItaliaPoco più di una mamma su due, che ha almeno un figlio minore, lavora. Il dato di occupazione sale quasi al 92% per i padri. Uno squilibrio che emerge dai dati del nuovo rapporto Le Equilibriste, la ... tg.la7.it

L’Italia lascia sole le madri single: gender gap, precarietà e servizi per l’infanzia proibitiviSilvia dice che la prima immagine che le viene in mente quando pensa alla sua maternità è una carta dei tarocchi: la torre, tra pioggia e fulmini. È una carta che richiederebbe di abbracciare il ... editorialedomani.it

