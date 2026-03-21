In Campania si registra un aumento di casi di epatite A, con 150 contagi dal primo gennaio e 51 persone ricoverate. Il Sindaco di Napoli ha firmato un'ordinanza per gestire l'emergenza. I sintomi dell'infezione e le modalità di contagio sono stati resi noti dalle autorità sanitarie. La situazione ha portato all'adozione di misure straordinarie nella regione.

AGI – Boom di casi di epatite A in Campania, dove ad oggi si contano 150 casi dall'inizio dell’anno. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un' ordinanza per fronteggiare l'incremento dei casi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione, che ha rilevato una diffusione del virus superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto all'ultimo triennio. Un paziente, un uomo di 46 anni, verrà trasferito all'ospedale Cardarelli perché necessita di trapianto. Per il momento, la tesi più accreditata è che l'epidemia tragga origine probabilmente dal consumo di frutti di mare e pesce crudo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Allarme epatite A in Campania, 51 ricoveri. I sintomi e come avviene il contagio

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