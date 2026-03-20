Allarme epatite A in Campania | quali sono i sintomi e come avviene il contagio

In Campania si registrano 133 casi di epatite A dall'inizio dell'anno, con un aumento dei contagi che ha portato il sindaco di Napoli a firmare un'ordinanza speciale. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità locali, che stanno monitorando attentamente l’andamento dei casi. La malattia si trasmette principalmente attraverso il contatto con persone infette o tramite alimenti e acqua contaminati.

AGI – Boom di casi di epatite A in Campania, dove ad oggi si contano 133 casi dall'inizio dell’anno. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un' ordinanza per fronteggiare l'incremento dei casi. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione, che ha rilevato una diffusione del virus superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto all'ultimo triennio. L'ordinanza introduce il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi presso tutti gli esercizi pubblici, inclusi i locali di vicinato con consumo sul posto e le attività di produzione per consumo immediato. 🔗 Leggi su Agi.it

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