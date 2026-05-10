Negli ultimi tempi si moltiplicano eventi, presentazioni e scritti dedicati alla Democrazia cristiana, un partito che per decenni è stato oggetto di critiche ma che oggi viene spesso ricordato come una scuola di governo. Tra le voci più ascoltate c’è quella di Merlo, che ha analizzato il ruolo storico e le caratteristiche politiche di questa formazione. Un interesse crescente che coincide con un rinnovato interesse per il suo patrimonio culturale e istituzionale.

Si moltiplicano i convegni, le presentazioni di libri, le riflessioni e gli articoli sul magistero politico, culturale, sociale ed istituzionale dei principali leader e statisti della Democrazia cristiana. Un fatto, questo, che non può non fare riflettere. E non solo sotto il profilo della nostalgia o del rimpianto. Ma semmai, e al contrario, sulla perdurante attualità e modernità del magistero pubblico di quegli uomini e di quelle donne che per un lungo arco di tempo hanno dato un contributo decisivo ed essenziale alla crescita e al consolidamento della nostra democrazia da un lato e all’azione di governo ispirato ai principi e ai valori costituzionali dall’altro.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il paradosso Dc: criticata per decenni, oggi rimpianta come scuola di governo. L’intervento di Merlo

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