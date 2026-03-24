Dopo il voto sul referendum costituzionale, Carlo Calenda ha dichiarato che è tornata in azione la

L’ha detto, con rara efficacia, Carlo Calenda. Dopo il voto sul referendum costituzionale, è ritornata in grande stile la “gioiosa macchina guerra” di occhettiana memoria. È appena sufficiente osservare il palco festante di piazza Barberini a Roma dopo il responso delle urne per rendersene conto. Sono i leader della sinistra radicale, populista, estremista e sindacale, del resto, che adesso dettano l’agenda politica, culturale e programmatica alla intera coalizione di sinistra e progressista. Un progetto che si è manifestato in tutta la sua ampiezza e naturalezza appena le urne hanno confermato la vittoria del No. E, ieri come oggi, l’alleanza politica è sempre la stessa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - È tornata la gioiosa macchina da guerra. L’intervento di Merlo

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