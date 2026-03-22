La recente scomparsa di Paolo Cirino Pomicino ha nuovamente riproposto, e per l’ennesima volta, il ruolo politico e storico che ha avuto la Democrazia Cristiana nella vicenda democratica del nostro Paese. E Cirino Pomicino ha contribuito, con il suo concreto apporto politico e culturale, a definirne l’identità e, soprattutto, la sua attività di governo. Un ruolo, però, quello della Dc, che gli storici detrattori del partito dei cattolici, come emerge anche dalle pagine di questi giorni, continuano a fornirne una narrazione sostanzialmente macchiettistica se non addirittura carnevalesca. Della sua classe dirigente e del ruolo di governo che ha declinato per quasi 50 anni nella vita pubblica del nostro Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dc, continua la narrazione macchiettistica. La versione di Giorgio Merlo

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