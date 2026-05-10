Il palazzo scricchiola 22 persone evacuate in provincia di Napoli

In provincia di Napoli, un edificio è stato evacuato questa notte a causa di segni di instabilità strutturale. Sono state fatte uscire 22 persone dal palazzo, che si trova nel comune di Boscoreale. Le autorità locali hanno deciso di intervenire dopo che i vigili del fuoco e la polizia hanno effettuato un sopralluogo. Il Prefetto della provincia sta seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda.

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