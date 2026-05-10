Il palazzo scricchiola 22 persone evacuate in provincia di Napoli
In provincia di Napoli, un edificio è stato evacuato questa notte a causa di segni di instabilità strutturale. Sono state fatte uscire 22 persone dal palazzo, che si trova nel comune di Boscoreale. Le autorità locali hanno deciso di intervenire dopo che i vigili del fuoco e la polizia hanno effettuato un sopralluogo. Il Prefetto della provincia sta seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda.
Edificio a rischio crollo in provincia di Napoli: evacuate 22 persone. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione per un fabbricato del Comune di Boscoreale sgomberato la notte scorsa dai vigili del fuoco e dalla polizia locale dopo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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