Crollo di un palazzo a Napoli | evacuate oltre 50 persone tra cui bambini piccoli

Nella notte, un edificio situato vicino a Porta Capuana a Napoli è crollato parzialmente, portando all’evacuazione di oltre 50 persone, tra cui alcuni bambini. Le autorità hanno disposto l’allontanamento degli abitanti degli edifici circostanti per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre le operazioni di verifica e messa in sicurezza proseguono.

"> A causa del crollo parziale di un palazzo a Napoli, avvenuto vicino a Porta Capuana nella notte, è stata avviata l’evacuazione di edifici vicini per garantire la sicurezza dei residenti. L’episodio ha colpito la comunità, facendo scattare un intervento immediato delle autorità competenti e dei soccorsi. Crollo del Palazzo in Piazza de Nicola. Il palazzo interessato si trova al civico 91 di Piazza de Nicola ed ha subito un crollo parziale. Le cause del crollo sono ancora oggetto di indagini da parte delle autorità. I Vigili del Fuoco sono stati prontamente mobilitati per iniziare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona interessata.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Crollo di un palazzo a Napoli: evacuate oltre 50 persone, tra cui bambini piccoli. Notizie correlate Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi: dodici persone evacuate, sette persone portate in ospedaleMilano, 6 febbraio 2026 – Tredici persone, sette delle quali sono state portate in ospedale, sono rimaste coinvolte in un incendio accaduto alle 3... Incendio in un appartamento a Borgo Trento, residenti salvati dai vigili del fuoco: 22 persone evacuate, tra cui due minorenniVERONA - Scoppia l'incendio nell'appartamento del condominio di otto piano in viale della Repubblica, nel quartiere di Borgo Trento, a Verona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, crolla palazzina di quattro piani in centro: si scava tra le macerie; Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca; Edificio antico nel cuore di Napoli crolla nella notte | VIDEO; Palazzo a rischio crollo in pieno centro, vigili del fuoco sul posto. Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche ... fanpage.it Crollo a Napoli, palazzina giù a Porta Capuana: soccorritori al lavoro tra le maceriePaura nel cuore della notte a Napoli per il crollo di una palazzina in via Siniscalchi, a pochi passi dalla storica Porta Capuana. Intorno alle ore 2:00, un ... napolivillage.com TUTTO IN UN MINUTO di Espedito Pistone Crollo nella notte di un vecchio edificio, disabitato da tempo alla Duchesca, nei pressi della stazione centrale di Napoli. Solo l’orario in cui è avvenuto il cedimento della palazzina ha fatto sì che non si siano registrati - facebook.com facebook Dalle prime ore della notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Siniscalchi, a Napoli, per il crollo parziale di un edificio di 4 piani disabitato: squadre al lavoro, anche con escavatori, per escludere la presenza di persone coinvolte. Sono state evacuate per pr x.com