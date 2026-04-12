Grosseto incendio in un palazzo nella notte | evacuate 40 persone

Nella notte a Grosseto, un incendio si è sviluppato in un edificio di via Parini poco dopo le tre. Sono state evacuate circa 40 persone, mentre le autorità hanno attivato il Centro operativo comunale per l’assistenza agli sfollati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Le fiamme sarebbero divampate in via Parini poco dopo le 3. Attivato il Centro operativo comunale per l’assistenza agli sfollati Durante la notte, un violento incendio ha interessato un edificioin via Parini, a Grosseto, coinvolgendo diversi appartamenti e costringendo circa 40 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. L’allarme è scattato poco dopo le 3, quando il 118 della Asl Toscana sud est è stato attivato per un rogo sviluppatosi all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti iVigili del Fuoco, le forze dell’ordine e numerosi mezzi di emergenza sanitaria. Le fiamme, che si sono propagate coinvolgendo più unità abitative del palazzo, ma sono state affrontate tempestivamente.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grosseto, incendio in un palazzo nella notte: evacuate 40 persone Grosseto, paura nella notte. Incendio in un condominio, appartamenti in fiamme: evacuate 40 personeGrosseto, 12 aprile 2026 – Momenti di paura nelle prime ore di stamattina in via Parini a Grosseto, dove un incendio ha interessato un edificio... Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi: dodici persone evacuate, sette persone portate in ospedaleMilano, 6 febbraio 2026 – Tredici persone, sette delle quali sono state portate in ospedale, sono rimaste coinvolte in un incendio accaduto alle 3...