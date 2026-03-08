Dissesto a Santa Maria il comitato Casa Comune | Basta polemiche politiche servono azioni concrete

Il comitato Casa Comune ha preso posizione sul dissesto a Santa Maria a Chieti, chiedendo di interrompere le polemiche politiche e concentrarsi su azioni concrete. La questione riguarda il rischio idrogeologico nel quartiere e ha suscitato diverse dichiarazioni e richieste di confronto da parte delle forze politiche locali. La discussione si è acceso con interventi pubblici da entrambe le parti.

Il comitato Casa Comune interviene nel dibattito politico sul dissesto idrogeologico nel quartiere Santa Maria a Chieti, dopo le recenti dichiarazioni e richieste di confronto da parte delle forze politiche. Secondo il comitato, sul tema si assiste a un continuo scambio di accuse tra maggioranza e opposizione sulla gestione della situazione. «Il dissesto idrogeologico a Santa Maria – affermano – coinvolge l'operato dell'intera compagine comunale, sia di maggioranza che di opposizione». Il comitato si chiede quali iniziative concrete siano state intraprese negli ultimi anni per affrontare il problema. In particolare viene sollevata la questione dei dati relativi ai 120 inclinometri installati per monitorare il movimento del terreno.