Durante l’insediamento del governo a Budapest, il nuovo ministro della Salute è apparso sul palco in giacca e cravatta, esibendosi in un balletto che ha attirato l’attenzione sui social e in televisione. L’evento si è svolto nel centro della capitale ungherese, con la partecipazione di diverse autorità e cittadini. La scena ha fatto rapidamente il giro delle piattaforme online, suscitando reazioni di vario tipo tra il pubblico.

In giacca e cravatta, sul palco, si scatena all’evento di insediamento del governo a Budapest. Lui è Zsolt Hegedus, nuovo ministro della Salute dell’Ungheria. Dopo la vittoria di Peter Magyar contro Viktor Orban, aveva danzato, per festeggiare, e il suo balletto aveva fatto il giro di web e televisioni. Ieri ha replicato: balletto sfrenato, ripostato sui social da migliaia di persone, con la folla impazzita nella capitale ungherese. Torno da Cuba con un carico di emozioni: gli Usa stanno spegnendo quel popolo. Non stiamo a guardare! A Gaza anche gli assorbenti sono introvabili. La guerra passa dal corpo delle donne In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il neo ministro si scatena sul palco nel giorno dell’insediamento del governo in Ungheria: il balletto fa il giro di social e tv

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