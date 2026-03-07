David Harbour tradisce Lily Allen lei si vendica sul palco di Glasgow | il vestito fa il giro del mondo

Durante un concerto alla Glasgow Royal Concert Hall, Lily Allen ha indossato un abito particolare, attirando l’attenzione di tutto il pubblico e dei media. La cantante e attrice britannica ha scelto di indossare un vestito che ha suscitato molte reazioni, mentre il suo spettacolo si è trasformato in un momento di forte attenzione mediatica. L’evento ha fatto il giro del mondo, diventando oggetto di discussione tra fan e commentatori.

Lily Allen si vendica dei tradimenti dell'ex in mondovisione con il revenge dress. La cantante, attrice e personaggio televisivo britannica durante il suo concerto alla Glasgow Royal Concert Hall ha spiazzato i suoi fan con un abito d'eccezione e una polemica che ha fatto il giro del mondo. Stampe degli scontrini e delle ricevute di pagamento dei regali che l'ex marito David Harbour faceva alla sua amante: il revenge dress della popstar ha conquistato fan e social, soprattutto perché il coniuge è diventato famoso non solo per i suoi tradimenti ma anche per il suo ruolo di Jim Hopper nella fortunata serie Stranger Things. La relazione tra i due andava avanti da anni ma si è interrotta bruscamente nel 2024 quando Allen ha scoperto i tradimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

