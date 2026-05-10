Il club partenopeo ha iniziato le trattative per acquistare l’esterno portoghese in forza al Milan. Nei giorni scorsi sono stati avviati i primi contatti tra le parti coinvolte. La società ha manifestato interesse per il giocatore, che attualmente milita nel campionato italiano. Le negoziazioni continuano, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali o accordi definitivi.

Il Napoli di De Laurentiis avrebbe avviato i primi contatti per portare all’ombra del Vesuvio l’esterno del Milan Leao. “Poi ci sono i sogni che fanno a pugni con il piano di contenimento dei costi: perché ci sono stati sondaggi concreti per Rafael Leao, ormai in lista di sbarco dal Milan. Ovviamente, c’è quell’ingaggio da 8,9 milioni che raffredda l’operazione. E la richiesta dei rossoneri spaventa: 40 milioni”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli sogna Leao, contatti già avviati

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