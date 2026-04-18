L'Inter può festeggiare lo Scudetto già contro il Torino dopo la sconfitta del Napoli con la Lazio

L'Inter potrebbe ufficializzare lo scudetto già nella partita contro il Torino, prevista per il 26 aprile, a seguito della sconfitta del Napoli contro la Lazio. La conquista matematica del titolo potrebbe quindi arrivare prima della fine del campionato, a seconda dei risultati delle squadre in corsa. La squadra nerazzurra ha già accumulato un vantaggio sufficiente per poter festeggiare in anticipo, mantenendo alte le possibilità di ottenere il 21° titolo nazionale.

Quando l'Inter può alzare al cielo il suo 21° Scudetto? La matematica dice che la prima data disponibile può essere già quella del 26 aprile, giorno di Torino-Inter. Il primo match-ball nel caso in cui i nerazzurri vinceranno e i partenopei non dovessero andare oltre ad un pareggio contro la Cremonese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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