L'Inter può festeggiare lo Scudetto già contro il Torino dopo la sconfitta del Napoli con la Lazio

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter potrebbe ufficializzare lo scudetto già nella partita contro il Torino, prevista per il 26 aprile, a seguito della sconfitta del Napoli contro la Lazio. La conquista matematica del titolo potrebbe quindi arrivare prima della fine del campionato, a seconda dei risultati delle squadre in corsa. La squadra nerazzurra ha già accumulato un vantaggio sufficiente per poter festeggiare in anticipo, mantenendo alte le possibilità di ottenere il 21° titolo nazionale.

Quando l'Inter può alzare al cielo il suo 21° Scudetto? La matematica dice che la prima data disponibile può essere già quella del 26 aprile, giorno di Torino-Inter. Il primo match-ball nel caso in cui i nerazzurri vinceranno e i partenopei non dovessero andare oltre ad un pareggio contro la Cremonese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti

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