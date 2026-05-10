Guerri Napoli batte Udine 91-78 l’Alcott Arena esplode di gioia | Faggian MVP
Nell'ultima giornata del campionato di basket di serie A, la squadra di casa ha battuto l’avversaria con il punteggio di 91-78, davanti a un pubblico in festa all’interno dell’Alcott Arena. La partita è stata caratterizzata dall’inizio deciso di Toté sotto canestro, mentre tra i protagonisti sul parquet c’è stato anche Faggian, premiato come giocatore più valido. Durante l’incontro, sono mancati i convocati di Mitrou-Long, che si sta trasferendo in un club all’estero.
Ultima giornata di campionato di LBA, con Napoli che chiude in casa contro Udine: resta fuori dai convocati Naz Mitrou-Long, promesso sposo al Paok Primo quarto Toté comincia forte sotto canestro. Udine risponde colpo su colpo, specialmente con Dawkins che realizza 4 triple nei suoi primi cinque tentativi. Non funzionano i tiri liberi, una costante negativa di quest’annata. Male Caruso, richiamato subito da Repesa a seguito di due falli commessi. 16-21 Secondo quarto Toté-Spencer è una vera battaglia sotto canestro. Napoli prova ad alzare il ritmo dopo un momento positivo in attacco e in difesa. Doyle ed El Amin firmano il sorpasso, Vertemati chiama timeout.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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