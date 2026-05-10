Guerri Napoli batte Udine 91-78 l’Alcott Arena esplode di gioia | Faggian MVP

Nell'ultima giornata del campionato di basket di serie A, la squadra di casa ha battuto l’avversaria con il punteggio di 91-78, davanti a un pubblico in festa all’interno dell’Alcott Arena. La partita è stata caratterizzata dall’inizio deciso di Toté sotto canestro, mentre tra i protagonisti sul parquet c’è stato anche Faggian, premiato come giocatore più valido. Durante l’incontro, sono mancati i convocati di Mitrou-Long, che si sta trasferendo in un club all’estero.

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Ultima giornata di campionato di LBA, con Napoli che chiude in casa contro Udine: resta fuori dai convocati Naz Mitrou-Long, promesso sposo al Paok Primo quarto Toté comincia forte sotto canestro. Udine risponde colpo su colpo, specialmente con Dawkins che realizza 4 triple nei suoi primi cinque tentativi. Non funzionano i tiri liberi, una costante negativa di quest’annata. Male Caruso, richiamato subito da Repesa a seguito di due falli commessi. 16-21 Secondo quarto Toté-Spencer è una vera battaglia sotto canestro. Napoli prova ad alzare il ritmo dopo un momento positivo in attacco e in difesa. Doyle ed El Amin firmano il sorpasso, Vertemati chiama timeout.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Guerri Napoli batte Udine 91-78, l’Alcott Arena esplode di gioia: Faggian MVP ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gaspardo e Rosser monumentali, il Palafiera esplode di gioia: Forlì batte Livorno e blinda la salvezza Guerri Napoli batte Treviso 88-71: esordio vincente per coach RepesaGli azzurri della Guerri Napoli superano la Nutribullet Treviso all’Alcott Arena nella 26ª giornata di Serie A. Argomenti più discussi: LA GUERRI NAPOLI LOTTA MA PERDE A REGGIO EMILIA, REPESA: NON SIAMO AL LORO LIVELLO; Vince ancora Reggio Emilia, svanisce il sogno playoff per Napoli; Trento espugna Udine e resta in corsa playoff: decisiva l’ultima giornata contro Milano; Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko a Tortona, Sassari retrocede in A2.