Hockey pista | Trissino chiude la 20esima giornata di A1 con un largo successo
Il Trissino ha conquistato una vittoria netta nell’ultimo incontro della 20ª giornata di Serie A1, dopo aver sfruttato alcuni errori degli avversari. La squadra ha mostrato una buona determinazione e ha segnato diversi goal durante il match. La partita si è conclusa con un risultato ampio, rafforzando la posizione in classifica. I giocatori hanno dimostrato una buona forma fisica e mentale, pronti per le prossime sfide del campionato.
La 20esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista ha mandato in archivio il suo posticipo domenicale. Il Trissino ha steso con lo score di 9-1 il Giovinazzo trovando 3 punti importanti per tenere il passo, in classifica, del Bassano. Di seguito i tabellini, i risultati e la classifica aggiornata del massimo campionato hockeystico d’Italia. Il campionato tornerà di scena con il 21esimo turno nel prossimo fine settimana. CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 20 – Programma e Designazioni Arbitrali Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR) INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA – BLUE FACTOR CASTIGLIONE = 8-3 (3-1, 5-2) Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Vega, Banini F – Fantozzi, Brcali C, Pascual, Maggi A, Rubega – All. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Hockey pista: Trissino vince contro Grosseto e chiude in testa alla Serie A1 il 2025
Leggi anche: Hockey pista: Trissino rialza la testa in Serie A1, bene Lodi
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Monza si conferma con altri tre punti. Trissino in A2 aggancia il Thiene in vetta del Girone A; Hockey pista: Monza domina contro Follonica, un super Lodi non basta contro Trissino; Informazioni vendita biglietti per le finali di Coppa Italia 2025/26 di hockey su pista a Trissino; Hockey Pista: Roller Matera, il programma delle finali di Coppa Italia di Trissino.
Per l'AFP Giovinazzo trasferta a TrissinoSabato scorso i biancoverdi hanno ritrovato la vittoria, con qualche rischio solo nel finale, battendo 3-2 l'Hockey Sarzana con rete di Cardoso e doppietta nei primi minuti di gara di Clavel al rientr ... giovinazzoviva.it
HOCKEY L’Amatori lotta, ma il Trissino si conferma più forte: 4-2 al PalaDanteSERIE A1 Antonioni e Compagno rispondono alla doppietta di Alvarinho, ma Almeida a 7 minuti dalla fine e Gavioli fissano il risultato ... ilcittadino.it
HOCKEY PISTA FEMMINILE SERIE A 25/26 BIANCAZZURRE IN TRASFERTA PER LA SETTIMA GIORNATA ASD Roller Matera #matera #rollermatera #hockeypistafemminile #hockey - facebook.com facebook