Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna con l’obiettivo di conquistare i punti necessari per assicurarsi definitivamente un posto in Champions League. La partita rappresenta un passo importante nella corsa europea della squadra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica. Dopo aver ottenuto risultati significativi nelle ultime gare, i partenopei cercano di mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese e chiudere la qualificazione con anticipo.

Tempo di lettura: 3 minuti Battere il Bologna per chiudere definitivamente la pratica Champions League. Il Napoli affronta il posticipo di domani sera al Maradona guardando al futuro con ottimismo perché tre punti, quelli che servono per avere la certezza matematica di poter gareggiare nella prossima stagione nella più importante rassegna continentale, possono arrivare subito nella sfida con gli emiliani o eventualmente anche nei successivi impegni con il Pisa e con l’Udinese. Ma Conte ha fretta di chiudere al più presto il discorso qualificazione e anche di confermare il secondo posto in classifica fino in fondo perché anche se si tratta di un traguardo che non ha effetti pratici, costituisce per l’allenatore una sorta di punto d’onore quasi irrinunciabile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Napoli aspetta il Bologna per blindare la Champions

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