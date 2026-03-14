Alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, si svolge il match tra Napoli e Lecce. Il Napoli cerca di ottenere la terza vittoria consecutiva per rafforzare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Il Lecce, invece, si presenta in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la salvezza. La partita rappresenta un appuntamento chiave per entrambe le squadre.

Nella serata di oggi, lo stadio Diego Armando Maradona sarà il teatro di un confronto cruciale per le ambizioni d’alta classifica del Napoli, che alle ore 18:00 ospiterà un Lecce a caccia di punti vitali per la salvezza. La compagine di Antonio Conte, reduce da due successi consecutivi contro Verona e Torino, occupa attualmente la terza posizione in solitaria con 56 punti, mantenendo un vantaggio di cinque lunghezze sulla coppia formata da Como e Roma. Per i partenopei, la sfida odierna rappresenta l’occasione propizia per consolidare il piazzamento in zona Champions League e mettere pressione alle milanesi, approfittando di un turno casalingo sulla carta favorevole contro la formazione salentina. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli-Lecce: Conte cerca il tris al Maradona per blindare la Champions

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