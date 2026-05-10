Il motivo che ha portato l'arbitro Chiffi al VAR per dare rigore alla Roma | ha cambiato idea su Rensch
Durante la partita, l'arbitro Chiffi ha deciso di consultare il VAR dopo un episodio coinvolgente un giocatore avversario. Dopo aver visionato le immagini, ha modificato la sua decisione iniziale e ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa. La revisione ha portato a un cambio di valutazione rispetto all’azione su cui si era inizialmente orientato.
L'arbitro Chiffi ha cambiato idea dopo la revisione al VAR dell'azione che ha portato al rigore per la Roma. Al monitor il direttore di gara ha visto davvero com'è andata nel contatto tra Britschgi e Rensch.🔗 Leggi su Fanpage.it
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