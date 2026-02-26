Espulsione Kelly la UEFA spiega la decisione di arbitro e VAR | ecco il motivo che ha portato al cartellino rosso del difensore bianconero

La UEFA ha fornito chiarimenti sulla decisione di mostrare il cartellino rosso al difensore durante la partita, spiegando i motivi che hanno portato all'intervento dell'arbitro e del VAR. La comunicazione riguarda le circostanze che hanno determinato l'espulsione e i dettagli che hanno condotto a questa decisione. La spiegazione ufficiale si concentra sui passaggi che hanno portato alla decisione finale.

Juventus-Galatasaray, Kelly espulso: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso; Gatti: Espulsione Kelly assurda, i difensori oggi sono troppo penalizzati; Kelly espulso contro il Galatasaray: la Juve protesta con l'arbitro. Juventus-Galatasaray: l'Uefa spiega l'espulsione di Kelly dopo il VarLa Uefa fa chiarezza sul discorso cartellino rosso di Kelly in Juventus-Galatasaray di Champions. Ecco le motivazioni ... Juventus, la Uefa spiega l'espulsione di Kelly: Forte contatto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di YilmazNel match tra Juventus e Galatasaray, il difensore bianconero Lloyd Kelly è stato espulso al 48esimo dopo aver colpito Yilmaz. Secondo la #UEFA, l'espulsione diretta di #Kelly è giustificata da un intervento che ha "chiaramente messo a repentaglio l'incolumità dell'avversario", a causa di "un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra", provocato dal difensore juventino "utilizzand