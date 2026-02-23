Chiffi fermato dopo Atalanta Napoli | era stato al Var in Inter Juve Che cosa ha fatto l’arbitro e quanto starà fermo

L’arbitro Chiffi è stato sospeso a causa delle sue decisioni durante la partita tra Atalanta e Napoli, dopo aver già ricoperto il ruolo al Var in Inter-Juve del 14 febbraio. La sua presenza al monitor ha generato dubbi sulle sue valutazioni, portando alla decisione di fermarlo temporaneamente. La sospensione mira a fare chiarezza sulle sue valutazioni durante le partite recenti. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime gare del campionato.

L’arbitro Chiffi sarà fermato dopo quanto accaduto in Atalanta Napoli. Proprio lui era al Var in Inter Juve dello scorso 14 febbraio. La Juventus osserva da vicino l’ennesimo weekend di grandissime e diffuse proteste in Serie A, caratterizzato da forti e continue tensioni. Il caos totale sulle decisioni arbitrali accende il dibattito sportivo nazionale e le polemiche non accennano a placarsi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i vertici arbitrali hanno riscontrato i problemi maggiori a Bergamo, durante la sfida Atalanta-Napoli. ULTIMISSIME JUVE LIVE La discrepanza tra il rigore revocato agli azzurri e il goal annullato alla squadra di Antonio Conte ha scatenato la bufera, essendo due dinamiche simili ma valutate in modo diametralmente opposto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadioFederico La Penna, l’arbitro che ha diretto il match tra Inter e Juventus, ha già avuto problemi con la giustizia arbitrale in passato, quando era stato sospeso dalla Can.

L’Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VARPasalic e Samardzic segnano i gol che portano l'Atalanta a vincere contro il Napoli, che lamenta decisioni arbitrali contro le sue proteste.

