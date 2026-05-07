Festa della mamma a Coteto ecco il Mom' s Day | il programma del 10 maggio

Il 10 maggio si terrà il Mom's Day a Coteto, una giornata dedicata alle famiglie del quartiere. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di animare le strade e coinvolgere la comunità locale, offrendo diverse iniziative e momenti di socializzazione. La manifestazione si svolgerà in diverse zone del quartiere, con attività pensate per bambini e adulti, per celebrare la festa della mamma in modo conviviale.