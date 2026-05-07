Festa della mamma a Coteto ecco il Mom' s Day | il programma del 10 maggio
Il 10 maggio si terrà il Mom's Day a Coteto, una giornata dedicata alle famiglie del quartiere. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di animare le strade e coinvolgere la comunità locale, offrendo diverse iniziative e momenti di socializzazione. La manifestazione si svolgerà in diverse zone del quartiere, con attività pensate per bambini e adulti, per celebrare la festa della mamma in modo conviviale.
Una giornata di festa per il quartiere, pensata per le famiglie e per vitalizzare nelle strade di Coteto. Domenica 10 maggio torna il Mom’s Day, appuntamento che per tutta la giornata metterà insieme spettacoli, musica dal vivo, attività sportive, animazione per bambini e iniziative dedicate a.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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