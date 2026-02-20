' A Bad Day' appuntamento con il duo di chitarre elettriche e musica sorprendente

Sara Ardizzoni ed Egle Sommacal portano sul palco del Jazz Club Ferrara il loro concerto domenica 22 alle 21. Il duo di chitarre elettriche propone brani originali e arrangiamenti sorprendenti, attirando appassionati di musica sperimentale. L’evento fa parte della rassegna ‘Serico Tonale’ curata da Istantanea, che ogni mese invita artisti a esibirsi in questa cornice intima. La serata promette un mix di suoni intensi e improvvisazioni coinvolgenti.

Domenica 22 (ore 21), presso il Jazz Club Ferrara, per il consueto appuntamento con la rassegna ‘Serico Tonale’ a cura di Istantanea, si terrà l'evento ‘A Bad Day’ con Sara Ardizzoni e Egle Sommacal. Un duo di chitarre elettriche che non suonano come ci si aspetterebbe. Provenienti da background non accademici e da contesti musicali estremamente eterogenei, volgono lo sguardo verso la classica contemporanea, l'elettronica e la musica di ricerca oltre che attingere da tradizioni musicali non occidentali, dal Gamelan alle ritmiche del Mali, esplorando ambiti non necessariamente legati alle sei corde.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

