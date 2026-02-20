' A Bad Day' appuntamento con il duo di chitarre elettriche e musica sorprendente
Sara Ardizzoni ed Egle Sommacal portano sul palco del Jazz Club Ferrara il loro concerto domenica 22 alle 21. Il duo di chitarre elettriche propone brani originali e arrangiamenti sorprendenti, attirando appassionati di musica sperimentale. L’evento fa parte della rassegna ‘Serico Tonale’ curata da Istantanea, che ogni mese invita artisti a esibirsi in questa cornice intima. La serata promette un mix di suoni intensi e improvvisazioni coinvolgenti.
Domenica 22 (ore 21), presso il Jazz Club Ferrara, per il consueto appuntamento con la rassegna ‘Serico Tonale’ a cura di Istantanea, si terrà l'evento ‘A Bad Day’ con Sara Ardizzoni e Egle Sommacal. Un duo di chitarre elettriche che non suonano come ci si aspetterebbe. Provenienti da background non accademici e da contesti musicali estremamente eterogenei, volgono lo sguardo verso la classica contemporanea, l'elettronica e la musica di ricerca oltre che attingere da tradizioni musicali non occidentali, dal Gamelan alle ritmiche del Mali, esplorando ambiti non necessariamente legati alle sei corde.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Perugia, chitarre elettriche da Indigo Art Gallery: il concerto degli A Bad Day
Leggi anche: 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con il duo Mauriello-IgnacchitiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Imperia: A Bad Day, sabato 14 febbraio progetto di musica strumentale al Teatro dell’AttritoSabato 14 febbraio, alle ore 21.30, appuntamento al Teatro dell’Attrito di Imperia, in via Bartolomeo Bossi. A Bad Day è un progetto di musica strumentale che coinvolge Egle Sommacal e Sara Ardizzon ... imperiapost.it
'A bad day', il duo di chitarre Sommacal-Ardizzoni in performance 'imperfetta'(ANSA) - TRIESTE, 17 FEB - Il duo di chitarre Egle Sommacal e Sara Ardizzoni ha varato un progetto, A Bad Day, da cui il disco di esordio autoprodotto, Flawed, articolato in undici pezzi multiformi ... msn.com
How do you say in Italian "The weather is bad today" A)Fa brutto tempo oggi B)Fa bello tempo oggi C)Fa male tempo oggi - facebook.com facebook
[] Aggiornamento di Rosé "roses are rosie" BIG BAD ROSÉ DAY #Chapter29WithROSÉ #___ x.com