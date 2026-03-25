Un drone proveniente dallo spazio aereo russo ha attraversato il confine tra Russia ed Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, situata a pochi chilometri dal confine. L’incidente è avvenuto senza causare vittime o danni strutturali evidenti. Le autorità estoni stanno valutando la situazione e monitorano eventuali sviluppi.

Un drone entrato nel territorio estone dallo spazio aereo russo ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere a pochi chilometri dal confine con la Russia. Lo riporta l’emittente radiotelevisiva pubblica dell’Estonia spiegando che nessuno è rimasto ferito nell’incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni. Il fatto – viene spiegato – è avvenuto in un momento in cui il porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, era sotto attacco di droni ucraini. La procuratrice generale estone, Astrid Asi, ha affermato che “secondo le informazioni attuali”, il drone “non era diretto verso l’Estonia”. “Sono in corso le prime indagini, che chiariranno le circostanze più specifiche”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, drone russo colpisce in Estonia

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