Como e Napoli non si fanno male | ma per i lariani ora la Champions League si allontana

Il Como ha pareggiato 0-0 contro il Napoli in una partita molto combattuta, con molte occasioni da entrambe le parti ma nessuna rete segnata. La sfida si è svolta il 2 maggio 2026 e ha visto i lariani rallentare la loro corsa verso la qualificazione in Champions League. La partita è stata caratterizzata da un buon ritmo, con diverse azioni pericolose che però non hanno portato al gol.

Como, 2 maggio 2026 – Il Como rallenta la sua corsa verso la Champions League pareggiando contro il Napoli 0 a 0, dopo una partita spettacolare, con diverse azioni che non si sono concretizzate. Un primo dominato dai lariani, che non sono riusciti ad infliggere il colpo del Ko. Nella ripresa i partenopei sono usciti di rimessa e hanno colpito un palo con Lobotka. Gli uomini di Fabregas restano quinti a meno due dalla Juventus che domani può allungare al quarto posto. E anche la Roma lunedì in caso di vittoria con la Fiorentina scavalcherà gli uomini di Fabregas. Primo tempo: lariani dominanti. Fabregas schiera la stessa formazione vittoriosa a Genova, il Sinigaglia è gremito.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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