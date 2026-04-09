wetlands apre alla narrativa contemporanea con il romanzo Venezia millefiori
Nel catalogo della casa editrice veneziana Wetlands entra la narrativa contemporanea con il romanzo
Nel catalogo della casa editrice veneziana wetlands debutta il primo romanzo di narrativa contemporanea: si intitola Venezia, millefiori ed è opera della poetessa, scrittrice e traduttrice Ryoko Sekiguchi, tra le più apprezzate autrici giapponesi, già nota in Italia per Nagori (Einaudi, 2022). In. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
“Scrittori in Circolo”: a Montevarchi quattro incontri con la narrativa italiana contemporaneaArezzo, 04 febbraio 2026 – È stata presentata ieri mattina la rassegna di incontri letterari Scrittori in Circolo, che porterà a Montevarchi quattro...
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