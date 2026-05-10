Il Milan si sveglia troppo tardi l'Atalanta vince 3-2 | Allegri si gioca la Champions con la Roma

Nel match disputato a San Siro, l’Atalanta ha battuto il Milan con un risultato di 3-2. La squadra ospite ha aperto le marcature con Ederson e Zappacosta nel primo tempo, mentre nella ripresa Raspadori ha siglato il gol decisivo. Il Milan ha tentato una rimonta tardiva, ma non è riuscito a recuperare lo svantaggio. La partita ha avuto ripercussioni sulla corsa europea di entrambe le squadre.

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