La Cremonese si sveglia tardi il Lecce vince 2-1 lo scontro salvezza

La Cremonese e il Lecce si sono affrontate in una partita valida per la salvezza, conclusa con una vittoria per 2-1 dei giallorossi. Nel finale, i giocatori della Cremonese hanno protestato per un contatto in area che ha coinvolto Jean-Sanabria. La sfida si è giocata senza ulteriori interruzioni, con i padroni di casa che hanno tentato di reagire solo nel secondo tempo.

Nel finale proteste grigiorosse per un contatto in area Jean-Sanabria LECCE - Il Lecce piazza un importantissimo colpo in ottica salvezza. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, infatti, superano 2-1 la Cremonese nel match del Via del Mare, valevole per la ventottesima giornata di Serie A 20252026: decidono i gol di Pierotti e Stulic. A inizio ripresa Bonazzoli a segno, ma non basta ai grigiorossi che nel recupero protestano con forza per un contatto Jean-Sanabria in area salentina che per Sozza non è da penalty. Vista l'importanza della sfida, le due squadre mostrano un approccio molto cauto. All'11' la Cremonese prova a farsi vedere dalle parti di Falcone con Bonazzoli, ma la sua conclusione viene neutralizzata dal portiere.