L’Atalanta si sveglia tardi il Cagliari no | sconfitta 3-2 e l’Europa si allontana

L’Atalanta ha perso 3-2 in trasferta contro il Cagliari, una sconfitta che complica le sue possibilità di qualificarsi per le coppe europee. La squadra ha iniziato in modo lento, mentre il Cagliari ha preso il comando fin dai primi minuti. La partita ha visto diverse occasioni da gol per entrambe le squadre, con l’Atalanta che ha tentato di reagire nel finale, senza però riuscire a portare a casa il risultato.

L’ Atalanta si smarrisce sull’isola e vede sempre più lontano l’obiettivo europeo. Alle parole “ripartire”, “crederci”, “azzerare” e tante altre, non corrispondono i fatti. Il Cagliari segna due volte in otto minuti a inizio primo tempo, compreso il vantaggio dopo 16 secondi di gioco, e nella ripresa si prende il vantaggio dopo 87 secondi. Questo si chiama “approccio”, quello che ai nerazzurri manca totalmente. La sveglia suona sempre troppo tardi. E non giunge affatto come una sorpresa il 3-2 finale che premia i sardi, più affamati di punti rispetto ad una versione sempre più sbiadita della Dea, ben rappresentata dalle strisce nerazzurre della maglia away che cadono nel bianco panna, ma senza sapore.🔗 Leggi su Bergamonews.it LIVE Atalanta vs Cagliari | Serie A 2025 - Video Game Simulation Notizie correlate Commercio in agonia, la Lega: "Il Comune si sveglia tardi""A un anno dalla scadenza della consiliatura, il Comune di Parma si sveglia e si accorge che il commercio è in agonia, proprio come denunciamo da... Leggi anche: Cantù, derby felice. Varese si sveglia tardi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta, undici maglie in cerca d'autore; Coppa Italia – SuperMotta porta la Lazio alla finale contro l’Inter; Champions League, Atalanta-Villarreal 2-3 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): la Dea si sveglia troppo tardi; CATURANO SI SVEGLIA: il Catania blinda il secondo posto. L’Atalanta si sveglia tardi, il Cagliari no: sconfitta 3-2 e l’Europa si allontanaI sardi passano in vantaggio dopo 16 secondi (record negativo in Serie A per la Dea) e raddoppiano dopo 8 minuti, poi la doppietta di Scamacca ripristina la parità. Ma all'inizio della ripresa bastano ... bergamonews.it Il Cagliari scopre Mendy e piega l'Atalanta di Scamacca 3-2I voti, le pagelle, il tabellino e gli assist Fantacalcio di Cagliari-Atalanta, match valido per la 34a giornata di Serie A 2025/26. fantacalcio.it #Mendy, esordio col botto e Atalanta ko a Cagliari: gol dopo 16 secondi! Pisacane vede la luce x.com È successo di tutto all’Unipol Domus: l’Atalanta crolla e scivola a -7 da Como e Roma, il Cagliari di Pisacane vince una partita che sa di salvezza - facebook.com facebook