Il Messina retrocesso in Eccellenza le reazioni
Oggi il club cittadino ha subito la retrocessione in Eccellenza, segnando un episodio difficile per la squadra e i tifosi. La notizia ha suscitato immediate reazioni da parte dei candidati alle prossime elezioni amministrative, che hanno commentato l’accaduto pubblicamente. La giornata ha portato sentimenti di delusione e disappunto tra i sostenitori, mentre le dichiarazioni ufficiali si sono concentrate sulle conseguenze sportive e sulle possibili soluzioni future.
Nel giorno in cui è stata scritta la pagina più nera della storia calcistica cittadina non si fanno attendere le reazioni dei candidati sindaco. Scurria e Basile sono stati i primi a commentare il pareggio per 0-0 sul campo del Ragusa, risultato che è valso la retrocessione in Eccellenza al.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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