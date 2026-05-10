Il Messina pareggia a Ragusa nel playout e retrocede in Eccellenza

Il Messina ha concluso la stagione in Serie D con un pareggio a reti inviolate contro il Ragusa nel match di playout. Con questa risultato, la squadra giallorossa retrocede in Eccellenza, in quanto occupava una posizione peggiore rispetto alla formazione avversaria al termine della regular season. La partita si è disputata sul campo del Ragusa e ha deciso la permanenza in categoria delle due formazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Messina retrocede in Eccellenza. La squadra giallorossa ha pareggiato (0-0) sul campo del Ragusa nel playout di Serie D, perdendo, così, la categoria per via della peggiore posizione in classifica rispetto agli iblei al termine della regular season. Partita subito nervosa, come confermano le.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Playout a Ragusa, il Messina chiede più biglietti per i propri tifosiCresce l’attesa in vista della decisiva sfida playout Ragusa-Messina, in programma domenica allo stadio “Aldo Campo” con inizio alle ore 16. Messina batte Milazzo con Tourè: playout decisivo contro il Ragusa? Cosa scoprirai Come ha fatto Tourè a scardinare la difesa del Milazzo? Chi ha salvato il Milazzo con un riflesso straordinario? Perché il... Argomenti più discussi: L’atto conclusivo, il Messina torna a Ragusa per salvare la categoria; Messina, ora o mai più, a Ragusa per la salvezza LE PROBABILI FORMAZIONI; Il Ragusa ai playout con il Messina per evitare la retrocessione; Scandone sconfitta a Messina, tutto rimandato a Gara 3.