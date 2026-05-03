Messina batte Milazzo con Tourè | playout decisivo contro il Ragusa

Nel match tra Messina e Milazzo, la squadra di casa ha vinto grazie a un gol di Tourè, che ha superato la difesa avversaria. Durante la partita, il portiere del Milazzo ha compiuto un intervento spettacolare per evitare un gol certo. La vittoria di Messina rende più vicina la sfida di playout contro il Ragusa, in attesa di ulteriori sviluppi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Tourè a scardinare la difesa del Milazzo?. Chi ha salvato il Milazzo con un riflesso straordinario?. Perché il regolamento dei playout favorisce il Messina contro il Ragusa?. Come può Feola evitare il calo di ritmo nel match decisivo?.? In Breve Gol di Tourè al 54° minuto dopo il riflesso di Quartarone al 40°. Messina chiude la stagione regolare con 32 punti totali accumulati. Prossima sfida decisiva per la salvezza contro il Ragusa domenica prossima. Regolamento playout prevede il vantaggio della squadra meglio classificata in caso di parità. Il Messina conquista una vittoria fondamentale per 1 a 0 contro il Milazzo allo stadio Franco Scoglio, garantendosi un’ultima sfida decisiva per la salvezza contro il Ragusa domenica prossima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina batte Milazzo con Tourè: playout decisivo contro il Ragusa Notizie correlate Il Messina regola il Milazzo con una magia di Tourè, playout a RagusaIl Messina ha fatto ciò che doveva battendo per 1 a 0 il Milazzo nell’ultima giornata del campionato di Serie D. Messina, gol di Touré nel finale: finisce il digiuno e si punta ai playoutL’ACR Messina interrompe un lungo digiuno vincente superando il Ragusa per 1-0, un risultato che permette ai biancoscudati di scivolare al terzultimo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vittoria che serve a poco: la Reggina batte 2-1 il Milazzo ma la vetta è lontana; Calcio, Serie D: pari nel derby Igea Virtus-Messina, il Savoia vicino alla C; Igea Virtus - Messina: la diretta della partita; Serie D: il Savoia vede la serie C, si ferma la Nissa. Risultati e classifica. Il Messina batte il Milazzo con una prodezza di Tourè. Playout a RagusaI peloritani vincono 1-0 l’ultima gara di regular season grazie al gran gol dell’attaccante franco-maliano in apertura di ripresa, garantendosi lo spareggio per la permanenza in D. Domenica prossima l ... messinasportiva.it Messina-Milazzo: la diretta della partitaBuon pomeriggio amiche e amici de lasicilia.it. In diretta dallo stadio Franco Scoglio di Messina per l’ultima giornata della regular season del campionato di serie D. Il Messina affronta il Milazzo ... lasicilia.it Inizia col botto il nostro campionato Under 14 Provinciale Tre punti per il Torregrotta che batte 5-0 il Messina Sud: doppiette per Antonazzo e Anastasi. In rete anche Formica #torregrotta1973 - facebook.com facebook