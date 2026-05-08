Playout a Ragusa il Messina chiede più biglietti per i propri tifosi

Domani si gioca il match di playout tra Ragusa e Messina, previsto alle 16 allo stadio “Aldo Campo”. La società ospite ha chiesto un aumento dei biglietti disponibili per i propri tifosi, mentre le due squadre si preparano a affrontare una partita che potrebbe determinare la loro permanenza in categoria. La sfida si presenta decisiva e molto attesa dai supporter di entrambe le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cresce l’attesa in vista della decisiva sfida playout Ragusa-Messina, in programma domenica allo stadio “Aldo Campo” con inizio alle ore 16.30. La partita verrà trasmessa dall’emittente televisiva TCF, che ha acquisito i diritti dalla LND. Un’importante iniziativa, considerando il limitato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina batte Milazzo con Tourè: playout decisivo contro il Ragusa? Cosa scoprirai Come ha fatto Tourè a scardinare la difesa del Milazzo? Chi ha salvato il Milazzo con un riflesso straordinario? Perché il... Il Messina regola il Milazzo con una magia di Tourè, playout a RagusaIl Messina ha fatto ciò che doveva battendo per 1 a 0 il Milazzo nell’ultima giornata del campionato di Serie D. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Messina regola il Milazzo con una magia di Tourè, playout a Ragusa; Calcio, Serie D: il Messina al playout con il Ragusa, il Savoia promosso in C; Ragusa – Messina il playout salvezza si gioca domenica alle ore 16; Il Ragusa ai playout con il Messina per evitare la retrocessione. Il Messina batte il Milazzo con una prodezza di Tourè. Playout a RagusaI peloritani vincono 1-0 l’ultima gara di regular season grazie al gran gol dell’attaccante franco-maliano in apertura di ripresa, garantendosi lo spareggio per la permanenza in D. Domenica prossima l ... messinasportiva.it Messina, Feola carica i suoi: «Play-out a Ragusa? Ce la giochiamo senza paura»Il Messina è ancora in corsa e adesso si gioca tutto. Come racconta La Sicilia, dopo aver evitato la retrocessione diretta, i giallorossi si preparano allo spareggio salvezza contro il Ragusa con la c ... goalsicilia.it In serie D atmosfera incandescente in vista del playout, ma i giallorossi sono già salvi - facebook.com facebook