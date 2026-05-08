Playout a Ragusa il Messina chiede più biglietti per i propri tifosi
Domani si gioca il match di playout tra Ragusa e Messina, previsto alle 16 allo stadio “Aldo Campo”. La società ospite ha chiesto un aumento dei biglietti disponibili per i propri tifosi, mentre le due squadre si preparano a affrontare una partita che potrebbe determinare la loro permanenza in categoria. La sfida si presenta decisiva e molto attesa dai supporter di entrambe le parti.
Cresce l’attesa in vista della decisiva sfida playout Ragusa-Messina, in programma domenica allo stadio “Aldo Campo” con inizio alle ore 16.30. La partita verrà trasmessa dall’emittente televisiva TCF, che ha acquisito i diritti dalla LND. Un’importante iniziativa, considerando il limitato.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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