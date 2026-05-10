L’edizione 2026 di Homo Faber si terrà sull’isola di San Giorgio Maggiore, portando in mostra lavori di artigiani provenienti da numerosi Paesi. Tra calli e laboratori, Venezia ospiterà questa manifestazione dedicata ai mestieri d’arte, con centinaia di creativi che presenteranno le loro creazioni. Al timone dell’evento c’è Alberto Cavalli, direttore esecutivo della Michelangelo Foundation, organizzazione con sede a Ginevra che si occupa di promuovere e tutelare le professioni artigianali europee.

Tra calli e laboratori nascosti, Venezia si svela nei suoi mestieri d’arte. A guidarci è Alberto Cavalli, direttore esecutivo della Michelangelo Foundation, organizzazione internazionale non-profit fondata a Ginevra per valorizzare e preservare i mestieri d’arte europei. In questo viaggio, Cavalli ha selezionato per noi alcuni indirizzi d’eccellenza, raccolti nella Homo Faber Guide. Lara Perbellini Dopo anni al fianco di maestri della sartoria maschile e studi all’Accademia dei Sartori, ha sviluppato uno stile personale nella creazione di completi da uomo su misura (laraperbellini.com). Indirizzo: Campo dei miracoli 6075a, 30121 Venezia...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il meglio dell’artigianato mondiale torna sull'isola di San Giorgio Maggiore in Homo Faber 2026: An Island of Light, con il lavoro di centinaia di creativi da decine di Paesi,

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