La voce e il piano di Frida incantano l’Isola di San Giorgio

Sabato 7 marzo alle 18, presso l'Auditorium Lo Squero sull'Isola di San Giorgio a Venezia, si terrà un concerto della rassegna Jazz&. La performance vedrà protagonista Frida, che canterà accompagnata dal suo pianoforte, sul palco affacciato sulla laguna. L'evento è organizzato da Veneto Jazz e rappresenta una delle tappe della programmazione musicale dedicata al jazz.

